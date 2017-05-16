В Екатеринбурге таксист и экспедитор угнали шесть машин

Уголовное дело передано в суд, угонщикам грозит до шести лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела об угоне шести машин, сообщили в городском управлении МВД 17 мая. Ущерб от действий подозреваемых - более 1,5 миллиона рублей.

Два екатеринбуржца в 2015 и 2016 годах угнали шесть автомобилей и пытались украсть еще один. Сначала угонщики похитили четыре «Лады», затем - «Киа Рио» и «Хендэ Солярис», владельца которого подозреваемые обокрали дважды: после угона они потребовали перевести им 50 тысяч рублей за возврат автомобиля. Получив деньги, угонщики иномарку возвращать не стали.

Вычислить банду удалось осенью 2016 года, когда сотрудники подразделения по борьбе с угонами городского управления МВД разыскивали группу, которая похищала автомобили в Юго-Западном микрорайоне.

26 октября 2016 года молодые люди попытались угнать «Хендэ Санта Фе», припаркованный на улице Островского. Угонщики вскрыли иномарку, после чего один из них должен был спрятать машину, однако та заглохла через несколько десятков метров. Завести автомобиль подозреваемый не смог и бросил его, пересев в машину к своему сообщнику. В тот же день мужчины были задержаны в квартире одного из них.