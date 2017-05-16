В Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр

Посетителей и сотрудников вывели на улицу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В Екатеринбурге 17 мая эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк», сообщают в соцсетях очевидцы.
Сотрудники правоохранительных органов вывели посетителей и персонал торгового центра на улицу. По словам очевидцев, работу ТРЦ остановили всего на 15 минут, после чего людям позволили вернуться в здание. К счастью, причиной эвакуации стал не подозрительный предмет и не угроза взрыва, а учебная тревога.
- Предыдущий раз «Радугу Парк» эвакуировали 28 апреля, тогда причиной экстренных мероприятий стал забытая посетителем сумка.