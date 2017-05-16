В Екатеринбурге молодые люди угнали автомобиль и пытались спрятаться от полиции в лесу

Угонщики бросили ВАЗ возле лесополосы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В Екатеринбурге сотрудники полицейские задержали угонщиков ВАЗа, сообщили в городском управлении ГИБДД 17 мая.
Около полуночи 16 мая патруль ДПС заметил подозрительную «семерку», которая ехала без включенных световых приборов. Инспектор с помощью свистка и жезла дал водителю знак остановиться, однако машина не только не остановилась, но и увеличила скорость.
Патруль ДПС пустился в погоню за ВАЗом, которому не удалось уехать далеко - машина остановилась на улице Черняховского. Водитель вместе с двумя пассажирами попытался скрыться в лесу, но были задержаны полицейскими.
- Выяснилось, что за рулем «семерки» находился 21-летний екатеринбуржец. Документов на машину и водительских прав у него не оказалось, объяснить, откуда у них взялась машина, молодые люди не смогли.
- Задержанных доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.