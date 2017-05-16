В Екатеринбурге на несколько месяцев перекроют улицу Фурманова

Строители продолжат замену теплосетей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В Екатеринбурге снова перекроют улицу Фурманова, которая уже прошла два этапа ремонта, сообщает ЕТВ 17 мая.
На третьем этапе ремонта улицы строители перекроют участок от улицы Московской до Серова. Дата начала работ еще не согласована с властями города, однако завершиться ремонт должен к 15 сентября 2017 года. Напомним, первые два этапа реконструкции участков Фурманова от 8 Марта до Сурикова, а затем до Серова длились с мая по октябрь. Это создавало трудности в движении транспорта на соседней улице Большакова.
На третьем этапе работ строители продолжал замену теплосетей. Работы будет проводить компания «ЭнергосбыТ Плюс».
- Кроме улицы Фурманова, теплосети заменят на улицах Толедова, Шевченко и Решетникова. Будет также проведена реконструкция дороги от Свердловской ТЭЦ по улице Автомагистральной.