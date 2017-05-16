В Екатеринбурге на Советской в окне застрял упитанный кот: владельцы бросили его в закрытой квартире

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В Екатеринбурге известный спасатель животных Евгений вновь помог пострадавшему коту. Животное, запертое дома уехавшими надолго хозяевами, пыталось вылезти в приоткрытое окно и застряло там, написал Life 17 мая.
Мяукающее животное увидели прохожие вчера днем, в доме на Советской, 51. Довольно упитанный рыжий кот застрял в приоткрытом окне на высоком этаже и орал, что было сил. На место вызвали спасателей-альпинистов. Оказалось, что квартире, где застрял котяра, владельцы давно не живут.
Спасатель-альпинист Евгений полез спасать животное. Он вытащил его из рамы, положил в пакет и спустил на землю. Затем испуганного кота отвезли к ветеринару.
— По всей видимости, хозяева уехали на неопределенный срок и оставили кота одного. Пока никто из них не объявлялся. Будем подыскивать для бедолаги новую семью, — рассказал Евгений.
- Спасатель-екатеринбуржец уже не в первый раз спасает пострадавших животных. Недавно мужчина освободил из забора собаку, снял со столба голубя и спустил с дерева несколько кошек.