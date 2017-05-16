В Екатеринбурге полиция поймала рецидивиста, который с ножом нападал на женщин: одной он изрезал руки и лицо

Пока известно о двух случаях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге разбойник, который в начале мая напал с ножом на прохожую в Базовом переулке, оказался рецидивостом. Полиция нашла еще одну пострадавшую от его рук, сообщили 16 мая в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчину, который посреди бела дня напал с ножом на женщину в Базовом переулке. Как рассказали в полиции, 47-летняя пострадавшая шла по безлюдному переулку около железнодорожных путей, к ней подошел неизвестный в медицинской маске, и, угрожая ножом, забрал у нее сумку с ценными вещами и деньгами. — Женщина пыталась отбиться от преступника. В итоге он поранил ножом ей лицо и руки во время борьбы, после чего скрылся. После нападения женщину доставили в больницу. Несмотря на то, что разбойник был в медицинской маске и солнечных очках, пострадавшая смогла частично запомнить его приметы, — сообщили 15 числа в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Полицейские смогли вычислить подозреваемого через 9 дней. Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый за убийство, грабежи и разбойные нападения 54-летний гражданин. Более половины своей жизни он провел в колониях. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А буквально вчера оказалось, что именно этого мужчину с января искали правоохранительные органы за то, что он напал на женщину на станции Шарташ. Эту информацию сообщили в Управления на транспорте МВД России по УрФО.

– Мы увидели фото задержанного преступника и поняли, что он же ограбил 53-летнюю женщину у станции Шарташ в январе. Наши оперативники уже провели допрос, и мужчина во всем сознался. Стало известно, что он уже продал украденные вещи. А затем на эти деньги купил дубленку и шапку, в которой и попал в объективы камер видеонаблюдения, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.