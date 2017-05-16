В Екатеринбурге полиция поймала рецидивиста, который с ножом нападал на женщин: одной он изрезал руки и лицо

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
— Женщина пыталась отбиться от преступника. В итоге он поранил ножом ей лицо и руки во время борьбы, после чего скрылся. После нападения женщину доставили в больницу. Несмотря на то, что разбойник был в медицинской маске и солнечных очках, пострадавшая смогла частично запомнить его приметы, — сообщили 15 числа в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
– Мы увидели фото задержанного преступника и поняли, что он же ограбил 53-летнюю женщину у станции Шарташ в январе. Наши оперативники уже провели допрос, и мужчина во всем сознался. Стало известно, что он уже продал украденные вещи. А затем на эти деньги купил дубленку и шапку, в которой и попал в объективы камер видеонаблюдения, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
- Незнакомец набросился на нее, когда та шла на работу. Он несколько раз ударил ее, обыскал карманы и забрал все наличные деньги – 2 150 рублей, банковскую карту и мобильный телефон. После он несколько раз нападавший попал в объектив камер наблюдения на улице Челюскинцев.
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Если кто-то также пострадал от рук этого человека, звоните по телефонам: +7 (343) 356-42-07, +7 (963) 444-43-75 или 02.