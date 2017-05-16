Чистая Исеть и новые мосты: рассказываем, как будет выглядеть набережная в Екатеринбурге через год

План предусматривает преобразование участка от улицы Малышева до Куйбышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге горожанам на обсуждение представили концепцию реконструкции набережной реки Исеть. Проект с 17 мая 2017 года доступен на сайте общественных обсуждений ключевых пространств города.

Подарить набережную к 300-летию города

В представленной концепции прослеживается идея, что масштабную реконструкцию необходимо сделать к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году. Работы предлагается провести не только на набережной, но и в центре города.

Генплан предусматривает следующее:

Провести реконструкцию набережной от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Общая площадь, на которых работы, составит 7,4 га. Участок протяженностью 1,7 км предлагается преобразовать в 2017 году. Провести работы по благоустройству улиц Вайнера, Февральской революции, Малышева, переулков Театральный и Банковский, а также площади 1905 года. Общая площадь благоустройства — 9,2 га. На реконструкцию улиц и площади отведен срок с 2018 по 2022 годы. Заключительный этап предполагает реконструкцию набережной от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. Общая площадь благоустройства — 13,2 га. Сроки: с 2018 по 2022 годы.

Темнота и обрушенный берег

В предложенной концепции детально разобрана реконструкция участка от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

Архитекторы перечислили основные проблемы этого пространства: обрушение берега Исети, отсутствие покрытия на дорожках, неудовлетворительное состояние спусков, недостаточность освещения аллей, отсутствие элементов благоустройства.

К настоящему времени, заключили эксперты, на набережной благоустройство сделано фрагментарно. По сути, для прогулок на этом участке есть только два независимых друг от друга участков.

К минусам пространства набережной архитекторы отнесли нехватку скамеек и отсутствие уличной торговли.