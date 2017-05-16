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Чистая Исеть и новые мосты: рассказываем, как будет выглядеть набережная в Екатеринбурге через год

Чистая Исеть и новые мосты: рассказываем, как будет выглядеть набережная в Екатеринбурге через год
16+
Фото: ekbdialog.ru
План предусматривает преобразование участка от улицы Малышева до Куйбышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге горожанам на обсуждение представили концепцию реконструкции набережной реки Исеть. Проект с 17 мая 2017 года доступен на сайте общественных обсуждений ключевых пространств города.

Подарить набережную к 300-летию города

В представленной концепции прослеживается идея, что масштабную реконструкцию необходимо сделать к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году. Работы предлагается провести не только на набережной, но и в центре города.

Генплан предусматривает следующее:

  1. Провести реконструкцию набережной от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Общая площадь, на которых работы, составит 7,4 га. Участок протяженностью 1,7 км предлагается преобразовать в 2017 году.
  2. Провести работы по благоустройству улиц Вайнера, Февральской революции, Малышева, переулков Театральный и Банковский, а также площади 1905 года. Общая площадь благоустройства — 9,2 га. На реконструкцию улиц и площади отведен срок с 2018 по 2022 годы.
  3. Заключительный этап предполагает реконструкцию набережной от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. Общая площадь благоустройства — 13,2 га. Сроки: с 2018 по 2022 годы.

Темнота и обрушенный берег

В предложенной концепции детально разобрана реконструкция участка от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

Архитекторы перечислили основные проблемы этого пространства: обрушение берега Исети, отсутствие покрытия на дорожках, неудовлетворительное состояние спусков, недостаточность освещения аллей, отсутствие элементов благоустройства.

К настоящему времени, заключили эксперты, на набережной благоустройство сделано фрагментарно. По сути, для прогулок на этом участке есть только два независимых друг от друга участков.

К минусам пространства набережной архитекторы отнесли нехватку скамеек и отсутствие уличной торговли.

Что предлагается сделать с набережной

Что предлагается сделать с набережной

Авторы концепции предложили создать на набережной несколько точек притяжения: у памятника «Битлз» и у здания ГЦСИ, возле памятника клавиатуре и в сквере Рериха. Памятник «ливерпульской четверке» и здание ГЦСИ предлагается соединить единой площадкой.

Концепция по созданию единой пешеходной маршрутной сети для набережной Исети.

В будущем архитекторы видят на набережной для игры в шахматы, каток и детскую площадку на улице Куйбышева. Возле памятника клавиатуре предлагается обустроить амфитеатр. Благоустроить скверы Рериха и зеленую зону возле метро.

Площадка возле здания ГЦСИ

Площадка возле памятника «Битлз».

Кардинальные перемены с точки зрения архитекторов должны произойти с улицей Малышева. Предлагается создать смотровую площадку с видом на эту улицу, а с моста через улицу Малышева убрать провода. 

Предлагается обогатить парк Малышева зеленью и декоративной подсветкой. Всю набережную специалисты советуют засадить новыми деревьями: ивами, дубами, березами, кленами. Это позволит разбавить монотонное озеленение набережной. По всей набережной предлагается добавить опоры освещения.

Для пешеходов архитекторы хотели бы устроить пешеходный переход на улицы Малышева и Куйбышева. Для людей с ограниченными возможностями и молодых мамочек предлагается обустроить пологие пандусы. 

Для соединения параллельных маршрутов набережной архитекторы предлагают построить  понтонный мост, который свяжет эту зону с дендропарком. Также в концепции заложен проект строительства еще одного моста рядом с улицей Малышева. Русло Исети, полагают архитекторы, должно быть очищено от ила.

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Сергей Беляев, 17.05.2017, 20:42

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