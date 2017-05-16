Люди ждут по 7 часов: в Екатеринбурге скопились огромные очереди за испанскими визами

Сложности с получением виз начались, когда сменился оператор, оформляющий документы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге возникли сложности с получением испанских виз, сообщает сегодня, 17 мая, Ura.ru. Клиенты, пришедшие в визовый центр Испании на улице Карла Либкнехта, 22, ждут своей очереди по нескольку часов. Сотрудники визового центра объясняют очереди нехваткой кадров.

- Из четырех окон работают всего два. На каждого человека работники тратили по 30 – 40 минут. График приема сбился по времени. В итоге образовалась огромная очередь человек в 50. В помещении неимоверная духота, люди скандалят, - рассказала екатеринбурженка Мария.

Из-за сбоя возникли серьезные последствия. Люди, приехавшие за визами из соседних регионов, опаздывают на самолеты. По словам екатеринбурженки, при ней пара из Ханты-Мансийска прождала своей очереди с 10 утра до 5 вечера и опоздала на рейс.