В Екатеринбурге сошьют огромное одеяло с именами жертв СПИДа

В центре города пройдет акция памяти людей, погибших от болезни.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В центре Екатеринбурга сошьют лоскутное одеяло в память о людях, умерших от СПИДа, сообщили 17 мая в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
Акция памяти людей, чьи жизни унес СПИД, пройдет в историческом сквере в воскресенье, 21 мая, с 12.00 до 14.00 часов. Участники акции развернут на ступенях рядом с памятником Татищеву и де Геннину лоскутное одеяло, на каждом лоскуте которого будет написано имя и возраст человека, умершего от болезни.
Так Екатеринбург присоединится к международному движению «Имена». Цель этого движения - не дать людям забыть о жертвах СПИДа, который является социально опасным заболеванием.
- Лоскутное одеяло сошьют близкие и родственники умерших от СПИДа. Такая акция пройдет в Екатеринбурге впервые, хотя создавать лоскутные одеяла в память о жертвах болезни в России начали еще 10 лет назад.
- Ожидается, что участие в акции примут около 300 человек.