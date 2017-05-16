В Екатеринбурге сошьют огромное одеяло с именами жертв СПИДа

В центре города пройдет акция памяти людей, погибших от болезни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В центре Екатеринбурга сошьют лоскутное одеяло в память о людях, умерших от СПИДа, сообщили 17 мая в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Акция памяти людей, чьи жизни унес СПИД, пройдет в историческом сквере в воскресенье, 21 мая, с 12.00 до 14.00 часов. Участники акции развернут на ступенях рядом с памятником Татищеву и де Геннину лоскутное одеяло, на каждом лоскуте которого будет написано имя и возраст человека, умершего от болезни.

Так Екатеринбург присоединится к международному движению «Имена». Цель этого движения - не дать людям забыть о жертвах СПИДа, который является социально опасным заболеванием.