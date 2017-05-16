В Екатеринбурге суд дал «банде Тропиканки» 48 лет тюрьмы на троих

Члены банды, возглавляемой Светланой Степенько, оформляли кредиты на односельчан, ведущих асоциальный образ жизни, а затем убивали их, оставляя деньги себе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге суд приговорил членов «банды Тропиканки» за убийства жителей поселка Нейво-Шайтанского к длительным срокам заключения, передает корреспондент НАШЕЙ 17 мая.

Светлана Степенько , она же Тропиканка, отправится в колонию общего режима на 13 лет и 6 месяцев (с ограничением свободы на два года), ее подельник и сожитель 26-летний Илья Муравьев получил 19 лет и 1 месяц колонии строгого режима, еще один сообщник, молодой человек дочери Степенько Вячеслав Неглец - 16 лет и 1 месяц колонии строгого режима. 45-летняя предпринимательница Наталья Глаголева, обвиняемая лишь в мошенничестве, приговорена к двум годам исправительных работ.

Степенько суд признал виновной в подстрекательстве к трем убийствам, Муравьева признали виновным в убийстве трех человек по предварительному сговору, Неглец - в двух убийствах. Суд подчеркнул, что жертвы банды находились в беспомощном состоянии.

Срок заключения суд постановил засчитать с момента доставки членов банды в полицию - с февраля 2016 года. Кроме этого, с подсудимых взыскали 32 тысячи рублей в пользу родственницы одного из пострадавших, со Степенько и Муравьева также взыскали по 500 тысяч рублей в пользу родных одной из жертв банды, по остальным убитым - суммарно 600 тысяч рублей со Степенько и по 700 тысяч рублей с Муравьева и Неглеца.

Также у подсудимых накопился долг государству за процессуальные издержки - 65 тысяч рублей у Степенько, 75 тысяч - у Муравьева и 69 тысяч - у Неглеца.