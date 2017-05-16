В Екатеринбурге автохам избил пешехода за замечание

Инцидент произошел днем 16 мая на перекрестке Шарташской-Луначарского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге во вторник, 16 мая, на перекрестке Шарташской – Луначарского водитель-хам напал на пешехода за замечание. Видео на Youtube выложил Игорь Колобов, который в тот момент проезжал мимо и снял все на видеорегистратор.

Все произошло в 12.30 дня. На записи видно, что водитель черного «Шевроле» припарковался прямо на переходе, мешая пешеходам. Чтобы его перейти дорогу, той же маме с коляской пришлось его огибать. Один из мужчин, проходивших мимо, сделал водителю замечание. В ответ на это автовладелец, крепко сложенный мужчина средних лет, выскочил из своей машины и с кулаками набросился на пешехода.

При этом за пострадавшего «за справедливость» мужчину перед автохамом никто не заступился, а одна из мамочек, переходивших дорогу, тут же бросила детскую коляску и стала снимать происходящее на мобильный.