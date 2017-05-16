В Первоуральске коллекторы взялись за должников по квартплате: они наведались к льготникам

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Свердловской области придумали новый способ взыскания. Субсидии неплательщикам-льготникам направляют сразу в управляющие компании — на погашение задолженности, написала 17 мая «Российская газета».

На окраине Первоуральска новые меры были приняты к должникам, в том числе к тем, кого уже выселяли из муниципальных квартир за неоплату. Общая сумма долга только по статье «содержание жилья» превысила два миллиона рублей, что для города с населением в 100 тысяч человек — серьезная сумма.

В итоге коммунальщики решили взаимодействовать с коллекторами. Малоимущим должникам, которым по закону положены субсидии на оплату ЖКХ, помогли собрать документы и заключить соглашение с муниципалитетом и управляющими компаниями. Таким образом все субсидии стали переводиться сразу на лицевые счета УК. За три месяца удалось погасить 980 тысяч рублей.

Юристы предложили коллекторам участвовать в общих собраниях собственников, разъяснять людям, что долги перед поставщиками ресурсов приходится закрывать за счет статьи «содержание жилья», то есть за счет добросовестных соседей.