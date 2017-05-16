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В Первоуральске коллекторы взялись за должников по квартплате: они наведались к льготникам

В Первоуральске коллекторы взялись за должников по квартплате: они наведались к льготникам
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Свердловской области придумали новый способ взыскания. Субсидии неплательщикам-льготникам направляют сразу в управляющие компании — на погашение задолженности, написала 17 мая «Российская газета».
 
На окраине Первоуральска новые меры были приняты к должникам, в том числе к тем, кого уже выселяли из муниципальных квартир за неоплату. Общая сумма долга только по статье «содержание жилья» превысила два миллиона рублей, что для города с населением в 100 тысяч человек — серьезная сумма. 
 
В итоге коммунальщики решили взаимодействовать с коллекторами. Малоимущим должникам, которым по закону положены субсидии на оплату ЖКХ, помогли собрать документы и заключить соглашение с муниципалитетом и управляющими компаниями. Таким образом все субсидии стали переводиться сразу на лицевые счета УК. За три месяца удалось погасить 980 тысяч рублей.
 
Юристы предложили коллекторам участвовать в общих собраниях собственников, разъяснять людям, что долги перед поставщиками ресурсов приходится закрывать за счет статьи «содержание жилья», то есть за счет добросовестных соседей.
  • По подсчетам экспертов, в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ растет примерно на 10 процентов в год и провоцирует рост тарифов: из 15 процентов ежегодной «прибавки» порядка шести — убытки управляющих и ресурсных организаций.
  • В Свердловской области, несмотря на высокую собираемость (94 процента) сумма долга колеблется в пределах 4−5 миллиардов рублей. В 2016-м приставам удалось взыскать 700 миллионов, еще почти миллиард списали: истек срок давности, отозван исполнительный лист или должник гол как сокол.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 17.05.2017, 14:20
Тэги: ЖКХ, Деньги, Жизнь в городе
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