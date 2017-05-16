В российских магазинах подорожали сладости

Быстрее всего дорожают шоколад, карамель и торты с пирожными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В российских магазинах снова выросли цены на кондитерские изделия, сообщили 17 мая в Центре исследований кондитерского рынка.

В среднем рост цен на сладости в апреле 2017 года увеличился на 4,5 процента по сравнению с апрелем прошлого года. Цены выросли на большинство видов кондитерских изделий за исключением зефира, пастилы, пряников, шоколада, карамели и дешевых шоколадных конфет - на эти виды сладкого цены снижаются с февраля-марта 2017 года.

Между тем рост стоимости сладостей в апреле 2017 года - самый низкий за последние 2,5 года. В Центре исследований кондитерского рынка отметили, что сладости вышли из группы продуктов питания, которые дорожают быстрее остальных. Так, в 2015 году кондитерские изделия в России подорожали на 25 процентов, в 2016-м - на 6,7 процента.

Быстрее всего дорожают шоколад и карамель: в апреле 2017 года шоколад стал дороже на 6,8 процента (834,69 рубля за килограмм) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Карамель за тот же период подорожала на 6,3 процента (216,48 рубля за килограмм). Кроме этого, на 5,1 процента подорожали торты с пирожными (до 428,2 рубля за килограмм).