В свердловском санатории 8-летнюю девочку отравили «коктейлем» из нафтизина, клея и ваты

Родителям пострадавшего ребенка воспитатели ничего не сообщили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В санатории «Обуховский», расположенном в одноименном селе Камышловского района, 12 мая во время сон-часа три девочки издевались над 8-летней Миланой, которая жила с ними в одной комнате. Дети приготовили для нее отраву из нафтизина, клея, апельсиновых корок и ваты и под угрозой бойкота заставили Милану выпить этот «коктейль». Девочка выпила эту жидкость, после чего соседки приготовили для нее вторую дозу смеси.

- Поскольку дочь неконфликтный ребенок, любвеобильный и желающий дружить с другими детьми, она покорилась и во второй раз отпила из стакана. Часть она проглотила. Оставшееся она вылила в унитаз, поскольку не смогла выпить это из-за рвотных спазмов, - рассказал НАШЕЙ отец пострадавшей девочки Евгений С.

После этого девочке стало очень плохо, и она легла на кровать. Девочки не стали звать никого на помощь.

Когда сон-час закончился, Милана позвала на помощь воспитателя и рассказала, что случилось. Та решила отвезти ребенка к врачу без скорой помощи. Но, посовещавшись, сотрудники санатория сошлись на том, что сами окажут медицинскую помощь. Милане промыли желудок.

- Лишь после 21:00, когда в ребенка начали «стекленеть глаза» и она стала вести себя неадекватно, сотрудники санатория вызвали скорою помощь и наконец решили сообщить родителям. Хочу подчеркнуть, что с момента, когда воспитатели узнали о случившемся и до момента, пока они вызвали скорую, прошло более 8 часов. Все это время Милана находилась под воздействием смеси, ее жизни угрожала реальная опасность, - недоумевает отец девочки.

Когда воспитатель звонила маме Миланы, она сказала, что сотрудники санатория не хотели поднимать шум и поэтому не сообщали о случившемся. Сестре Миланы, 12-летней Яне, которая в то время отдыхала там же, запретили что-то говорить родителям.

По словам Евгения С., врачи диагностировали у ребенка «медикаментозное отравление нафтизином». Маленькая Милана провела сутки в больнице, после чего ее отправили долечиваться домой под наблюдением врача. Сейчас она чувствует себя лучше.

В воскресенье, 14 мая, родители приезжали в санаторий «Обуховский» забрать вещи Миланы. Никаких вразумительных объяснений о произошедшем они так и не получили. Лишь одна из воспитателей подтвердила случившееся.

12-летняя Яна, вторая дочь семьи, по-прежнему находится в санатории. Также Евгений признался, что его дети не первый год отдыхали в «Обуховском». В прошлые годы у них тоже возникали вопросы к санаторию. У детей воровали телефон, одна из девочек покрывалась сыпью.

Этой историей уже заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам ребенка Свердловской области. В ближайшее время, после поступления заявления от родителей, будет проведена проверка «Обуховского».

- Ранее подобных обращений по этому санаторию не было. Однако проблема с организацией воспитательной работы в детскими группами в санаториях действительно встречается. Там, где привыкли только лечить, нет должной педагогической работы с детьми. После произошедшего возникает вопрос: где были воспитатели-педагоги, - прокомментировал случившееся уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.