В Свердловской области будут производить и устанавливать вдвое больше новых лифтов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

До конца 2018 года в Свердловской области будет заменена часть устаревших лифтов. По планам администрации в рамках проекта «Уральский лифт», должны убрать около трети «уставшего» оборудования, сообщило ОТВ 16 мая.

Как на совещании вчера заявил вице-губернатор Алексей Орлов, в рамках проекта «Уральский лифт» в регионе была осуществлена разработка и налажен выпуск достаточно современных и энергоэффективных лифтов.

— Текущий объем выпуска оборудования организациями региона составляет 1,2 тысячи лифтов в год, перспективный объем производства на существующей технологической базе достигает двух тысяч лифтов в год, — отметил Орлов.

Подъемные механизмы будут выпущены на предприятии в Верхней Пышме, в том числе благодаря льготному кредитованию. После презентации проекта на «ИННОПРОМе» в 2015 году финансирование в размере более 100 миллионов рублей получила производственная компания и в Екатеринбурге.

Оба предприятия будут изготавливать по две тысячи подъемников ежегодно.