В Свердловской области будут производить и устанавливать вдвое больше новых лифтов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
До конца 2018 года в Свердловской области будет заменена часть устаревших лифтов. По планам администрации в рамках проекта «Уральский лифт», должны убрать около трети «уставшего» оборудования, сообщило ОТВ 16 мая.
Как на совещании вчера заявил вице-губернатор Алексей Орлов, в рамках проекта «Уральский лифт» в регионе была осуществлена разработка и налажен выпуск достаточно современных и энергоэффективных лифтов.
— Текущий объем выпуска оборудования организациями региона составляет 1,2 тысячи лифтов в год, перспективный объем производства на существующей технологической базе достигает двух тысяч лифтов в год, — отметил Орлов.
Подъемные механизмы будут выпущены на предприятии в Верхней Пышме, в том числе благодаря льготному кредитованию. После презентации проекта на «ИННОПРОМе» в 2015 году финансирование в размере более 100 миллионов рублей получила производственная компания и в Екатеринбурге.
Оба предприятия будут изготавливать по две тысячи подъемников ежегодно.
- В области на сегодняшний день уровень износа лифтов составляет 17%, что является одним из самых низких показателей по стране. Только за последний год в различных муниципалитетах было заменено более тысячи подъемных механизмов, в том числе новые лифты установили на Центральном стадионе в Екатеринбурге с необычной подсветкой в виде силуэтов футболистов.