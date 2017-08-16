Для переиздания путеводителя по Екатеринбургу вновь собирают деньги с горожан

Для новой печати нужно 230 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В Екатеринбурге вновь собирают деньги на издание путеводителя по Свердловску. Первая партия, для которой в итоге нашли спонсора, уже разошлась по магазинам.
На краудфандинговой платформе Boomstarter открыли сбор средств на выпуск второго тиража "Путеводителя по Екатеринбургу и Свердловску". Как пояснила одна из создателей книги Полина Иванова, первый тираж был выпущен месяц назад тиражом в тысячу экземпляров.
Для новой печати надо собрать 230 тысяч рублей. В данный момент пока собрано 10 тысяч. Сбор будет продолжаться 21 день.
- В новом тираже создатели путеводителя обещают учесть все замечания читателей первого издания. По словам Полины Ивановой, сейчас она c коллегами планируют перевести путеводитель на английский язык, а также представить его в электронной версии для мобильных устройств.
- Путеводитель выглядит как книга карманного размера в мягком переплете. В ней около 300 страниц. В путеводителе представлено 8 маршрутов, рассказывающих об истории памятников, зданий и площадей Екатеринбурга. Стоит такая книга в магазинах 700 рублей.