Глава Верхней Пышмы сделал две ошибки в названии города

В официальном ответе на запрос депутата Госдумы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Сити-менеджер Верхней Пышмы Иван Соломин сделал две ошибки в названии города в официальном письме. Фото письма разместил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В официальном ответе на запрос депутата название Верхней Пышмы написано как "городскго округа верхняя Пышма".

– Филологи, обязательно забирайте столь неожиданный канцеляризм в свои коллекции. На самом деле, я редко акцентирую внимание читателей моего блога на ошибках, опечатках в полученных ответах. Но градоначальнику следует корректно писать хотя бы название вверенного муниципалитета, – написал депутат.

Письмо Альшевских пришло в ответ на его запрос о неухоженном пляже в поселке Соколовка, который можно было бы использовать для отдыха. Однако в письме депутату сообщили, что территория находится в ведении завода химреакторов, а в озере купаться запрещено.