Миллиардный контракт на строительство улиц в Академическом получила компания, делающая дороги к ЧМ-2018

Также им предстоит соединить этот район с Широкой речкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

На продление улицы Сахарова до Амундсена в Академическом потратят 1,1 миллиарда рублей. Согласно информации, размещенной на сайте Госзакупок, крупным контрактом займется компания "Уралтрансспецстрой".

За эту сумму фирме, которая также делает дороги вокруг Центрального стадиона к ЧМ-2018, предстоит построить 2,5-километровый участок улицы Академика Сахарова. Срок – почти три года. Также "Уралтрансспецстрой" займется еще одной дорогой в Академическом – соединит этот район с Широкой речкой, продлив улицу Краснолесья на километр за 352 миллиона рублей.

Компании "Уралтрансспецстрой" удается заполучить практически все крупные заказы в городе. В данный момент они развернули масштабный ремонт на улице Токарей.

Кольцовским трактом этой весной занимался также "Уралтрансспецстрой".

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