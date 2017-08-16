На Вторчермете появится новый храм

Под стройку выделили 2 155 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Екатеринбурге появится еще один храм. Приходу во имя Покрова Божией Матери выделили место под строительство на Вторчермете.

Приказ опубликован на сайте Министерства строительства. Согласно документу, храм появится в квадрате улиц Ферганская – Агрономическая – Санаторная и Патриса Лумумбы.

Под стройку выделили 2 155 квадратных метров.

– Разрешить местной православной организации приход во имя Покрова Божией Матери Екатеринбурга подготовку проекта межевания территории, – говорится в документе.

Добавим, что в мае 2018 года в Екатеринбурге должно начаться строительство храма святой Екатерины в акватории городского пруда.

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