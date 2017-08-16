Наверх
В Ревде стая бродячих собак напала на ребенка
09:14, сегодня
Как вывезти ребенка в отпуск по России: нужна ли доверенность от родителей
09:11, сегодня
«Летная» погода: как уберечь ребенка от падения из окна
08:51, сегодня
В Екатеринбурге из горящей четырехэтажки эвакуировали 50 человек
08:42, сегодня
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
В Кольцово появятся прямые рейсы в Минск
08:11, сегодня
Сотрудник "Альфа-банка", распространивший информацию о проблемах финансовых организаций, будет наказан
22:00, 16.08.2017
Свердловская дзюдоистка завоевала золото на чемпионате мира в Чили
20:20, 16.08.2017
Екатеринбургский производитель измерительного оборудования увеличит производство вместе с Банком ВТБ и Корпорацией МСП
"Море не прощает самонадеянных хвастунов": в открытии парусной регаты на ВИЗе примет участие флотилия "Каравеллы"
20:00, 16.08.2017
Каменные истории: жителей Екатеринбурга пригласили погулять вместе с Великим Полозом по пещерам Чусовой
19:30, 16.08.2017
Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
19:20, 16.08.2017
ВТБ24 запускает специальную акцию «Драйвер»
Нападающий "Урала" Владимир Ильин вызван в сборную России
19:12, 16.08.2017
"Обвинили меня в клевете": НАША поговорила с мамой 7-летней Полины, растерзанной собаками в Свердловской области
18:57, 16.08.2017
Свердловчанка засудила центр лечения ожирения за перелом ноги
18:28, 16.08.2017
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
Актриса Вера Глаголева умерла на 62-м году жизни
18:03, 16.08.20171
ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS
17:54, 16.08.2017
Свердловские власти нашли инвестора для строительства проблемного ЖК "Кольцовский"
17:52, 16.08.2017
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
17:21, 16.08.2017
ХК "Автомобилист" объявил время начала домашних матчей в новом сезоне
17:19, 16.08.2017
В Нижнем Тагиле водитель "десятки" сбил пешехода, скрылся и оплатил похороны
17:14, 16.08.2017
Грандиозная распродажа мягкой мебели
В Свердловской области подростки украли автомобиль, но не смогли на нем уехать
17:06, 16.08.2017
В Свердловской области после аварии скончался 15-летний мотоциклист
16:32, 16.08.2017
Куйвашев откроет в Беларуси памятник, который есть и в Екатеринбурге
16:17, 16.08.2017
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
В торговом центре Екатеринбурга поймали торговку "синтетикой"
15:49, 16.08.2017
Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал Azur Air за задержки рейсов
15:10, 16.08.2017
В Екатеринбурге ВАЗ сбил 25-летнюю мотоциклистку
15:00, 16.08.2017
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших на Великой Отечественной войне
14:22, 16.08.2017
Девушка погибла после падения со второго этажа дома на Эльмаше
14:01, 16.08.2017
Президент "Урала" Григорий Иванов: "Детей надо отрывать от гаджетов"
13:41, 16.08.2017
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Колмогорова
13:36, 16.08.2017
Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве школьницы Оли Медведевой, признали вменяемым
13:26, 16.08.2017
Екатеринбургский метрополитен в День города будет работать дольше
13:15, 16.08.20171
Хорошо живем: екатеринбуржцы заказывают такси класса "комфорт" в три раза чаще других россиян
11:53, 16.08.2017
"Надеемся выйти в серийное производство": создатели уральского экскаватора-гиганта поделились планами на будущее
11:31, 16.08.2017
Аналитики предупреждают о проблемах в "Бинбанке", "Открытии" и еще двух банках
11:28, 16.08.2017
"Есть памятник Гене Букину, а великому музыканту нет": жители Екатеринбурга просят установить памятник Виктору Цою
11:01, 16.08.20172
Свердловчанам, чьи собаки загрызли первоклассницу, грозит 2 года колонии
10:26, 16.08.2017
В Железнодорожном районе установят новые пешеходные ограждения за 3 миллиона рублей
10:00, 16.08.20171
В Минздраве планируют увеличить расходы на лекарства от ВИЧ
09:33, 16.08.2017
Простой способ обезопасить себя от укусов
08:58, 16.08.2017
Санатории России начнут работать по системе "все включено"
08:49, 16.08.2017
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
08:48, 16.08.20171
В парке Маяковского представили первые экспонаты фестиваля "Лом"
08:24, 16.08.2017
Для мобильных вышла игра "Перевал Дятлова — за северным ветром" по мотивам трагедии 1959 года
21:20, 15.08.2017
Тест "Сможете ли вы работать экскурсоводом по Екатеринбургу?"
20:40, 15.08.2017
Отработает и выплатит крупный штраф: суд наказал альпиниста, оторвавшего голову памятнику Ленину в Первоуральске
20:15, 15.08.2017
Свердловская ГИБДД устроила массовые проверки по перевозке детей в автомобилях
20:00, 15.08.2017
В автобусах Екатеринбурга началось тестирование повременного тарифа
19:40, 15.08.20171
Выжившие после обрушения: спустя год НАША пообщалась с жителями рухнувшего дома на Эльмаше
19:25, 15.08.2017
Цветет и пахнет: пруд с питьевой водой для Нижнего Тагила покрылся ряской
18:55, 15.08.2017
Житель Североуральска смертельно ранил друга
18:30, 15.08.2017
Японские ученые считают, что "царские останки" принадлежат не Романовым
18:16, 15.08.2017

В Кольцово появятся прямые рейсы в Минск

В Кольцово появятся прямые рейсы в Минск
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Авиасообщение между Екатеринбургом и белорусской столицей будет восстановлено.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Прямой рейс между Екатеринбургом и Минском будет восстановлен. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Белоруссию, сообщает областной департамент информполитики.
 
Возвращение чертеров между уральской и белорусской столицами стало одной из главных тем поездки врио губернатора. На встрече с временным поверенным в делах посольства РФ в Белоруссии Вадимом Гусевым Куйвашев пообещал дать все соответствующие распоряжения. Гусев инициативу поддержал.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.08.2017, 08:11
Тэги: Самолет
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Недвижимость Свердловской области Опрос Транспортная реформа Деньги Кризис и санкции Растения Женщины В Екатеринбурге -40 градусов Еда Приостановка полетов в Египет Хэллоуин-2015 Происшествия Животные Слухи Взрыв Экономия Студенты Дорожные воины Строительство Развлечения Жизнь в городе Криминал Здоровье Фото Эксклюзив ГИБДД Музыка Расстрел Дело Пьянкова Образование Грипп Розыск Личное Финансы Дети Лайфхак Кто заработал ЧМ-2018 Ельцин-центр Репортаж Мужчины Экономика Скандалы Мотоциклы Рейтинг Горячее Позитив Голодовка в колонии Искусство Шоу-бизнес Приговор Лошагину Истории 9 мая Рецензия Политика Скандал с Новиковым Волейбол МЧС Взятки Война ритуальных агентств Расстрел на Депутатской Парковки Знаменитости Снос монастыря на Качканаре Футбол Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Путин Недвижимость Тест Общественный транспорт 9 мая Транспорт Самолет Минобороны упал в Якутии Мультимедиа Обрушение крыши на Калинина Медицина Корь Новости России Убийство Ирины Вахрушевой Пусть говорят В Египте разбился самолет с российскими туристами Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Психология Хоккей Производство ЖКХ Самолет Школа ВУЗ Баскетбол СМИ Горящие авто Гололед Погода Крушение самолета под Ростовом Доска позора Необычное Ошибки врачей Секс Коллекторы Екатеринбуржцы в разных странах Высокие технологии Пожар Авто Религия Туризм Бизнес Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мода Биатлон Катастрофа ЖКХ Свердловской области Красота Новый год Ловец покемонов История успеха Дом-2 Расписание Отношения Мистика Отключение света Уралмаш, Эльмаш Видео Суд Статистика Сибирская язва Новости дня Скорая помощь Афиша Интервью Новости Дороги Убийство в Рахмангулово Мировые новости Бэби-боксы ЗАГС Ту 154 История Екатеринбурга Военный репортаж Отдых Спорт Культура Грипп в Екатеринбурге Смерть Интернет Выставки ИГИЛ Семья ДТП Конкурсы Храм святой Екатерины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru