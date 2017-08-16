В Кольцово появятся прямые рейсы в Минск

Авиасообщение между Екатеринбургом и белорусской столицей будет восстановлено.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Прямой рейс между Екатеринбургом и Минском будет восстановлен. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Белоруссию, сообщает областной департамент информполитики.
Возвращение чертеров между уральской и белорусской столицами стало одной из главных тем поездки врио губернатора. На встрече с временным поверенным в делах посольства РФ в Белоруссии Вадимом Гусевым Куйвашев пообещал дать все соответствующие распоряжения. Гусев инициативу поддержал.
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Ранее НАША сообщала, что Евгений Куйвашев 17 августа откроет в Минске памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину. Подобный памятник стоит в Екатеринбурге напротив ККТ "Космос".