В Кольцово появятся прямые рейсы в Минск

Авиасообщение между Екатеринбургом и белорусской столицей будет восстановлено.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Прямой рейс между Екатеринбургом и Минском будет восстановлен. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Белоруссию, сообщает областной департамент информполитики.

Возвращение чертеров между уральской и белорусской столицами стало одной из главных тем поездки врио губернатора. На встрече с временным поверенным в делах посольства РФ в Белоруссии Вадимом Гусевым Куйвашев пообещал дать все соответствующие распоряжения. Гусев инициативу поддержал.