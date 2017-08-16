Суд дал главе Верх-Исетского района Екатеринбурга три года колонии

Александра Бреденко признали виновным во взятке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Верх-Исетский районный суд вынес приговор бывшему главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко, признанному виновным в получении 150 тысяч рублей в качестве взятки от бизнесмена в обмен на помощь в получении госконтракта на сумму 15 миллионов рублей.
Судья Екатерина Шепоняк приговорила Бреденко к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности в течение трех лет, сообщает из зала суда корреспондент НАШЕЙ.
У защиты Бреденко есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор в Свердловском областном суде.
- Бреденко задержали в феврале 2017 года. Свою вину Александр отрицает и утверждает, что его подставили, а деньги предназначались на покупку подарков сотрудницам администрации к 8 марта.