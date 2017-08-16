УрФУ вошел в десятку самых востребованных вузов

В этом году наибольший интерес у учащихся был к техническим специальностям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Уральский федеральный университет им. Бориса Ельцина вошел в топ-10 самых востребованных вузов среди абитуриентов.

Согласно ресурсу "Поступи. Онлайн", в десятке также оказались СПбГУ, РУДН, Казанский федеральный университет, РАНХиГС, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Российская экономическая академия им. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт и МГТУ им. Баумана.

Наибольший интерес у абитуриентов 2017 года был к техническим специальностям – 18%. Второй по популярности стала медицина – 12,4%.

Далее следуют "Экономика и финансы", "Менеджмент", "Математика и информационные технологии", "Юриспруденция", "Образование и педагогика", "Филология и лингвистика", "Психология".

Замыкает десятку популярных специальностей "Биология, биотехнология, биоинженерия".

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