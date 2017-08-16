Наверх
Вес снизился до 39 килограммов: голодающая пайщица ЖК "Кольцовский" попала в больницу
12:09, сегодня
В День города в Екатеринбурге будет тепло и дождливо
11:56, сегодня
В Екатеринбурге сиротам подарили контрафактные игрушки
11:26, сегодня
В жилом доме на Уралмаше обрушился потолок
11:23, сегодня
Почти как новостройка: как капремонт в Волчанске преобразил дома
"Неделю назад он нам позвонил и попрощался". На одном из водохранилищ Екатеринбурга нашли мертвого мужчину
11:20, сегодня
Миллиардный контракт на строительство улиц в Академическом получила компания, делающая дороги к ЧМ-2018
10:32, сегодня
Работы ведутся по графику: специалисты проверили ход выполнения капитального ремонта
10:21, сегодня
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
Суд дал экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга три года колонии
10:19, сегодня
Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
09:51, сегодня
В Екатеринбурге суд вынесет приговор главе Верх-Исетского района, которого обвиняют во взятке: онлайн-трансляция
09:15, сегодня
Екатеринбургский производитель измерительного оборудования увеличит производство вместе с Банком ВТБ и Корпорацией МСП
В Ревде стая бродячих собак напала на ребенка
09:14, сегодня
Как вывезти ребенка в отпуск по России: нужна ли доверенность от родителей
09:11, сегодня
«Летная» погода: как уберечь ребенка от падения из окна
08:51, сегодня
ВТБ24 запускает специальную акцию «Драйвер»
В Екатеринбурге из горящей четырехэтажки эвакуировали 50 человек
08:42, сегодня
В Кольцово появятся прямые рейсы в Минск
08:11, сегодня
Сотрудник "Альфа-банка", распространивший информацию о проблемах финансовых организаций, будет наказан
22:00, 16.08.2017
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
Свердловская дзюдоистка завоевала золото на чемпионате мира в Чили
20:20, 16.08.2017
"Море не прощает самонадеянных хвастунов": в открытии парусной регаты на ВИЗе примет участие флотилия "Каравеллы"
20:00, 16.08.2017
Каменные истории: жителей Екатеринбурга пригласили погулять вместе с Великим Полозом по пещерам Чусовой
19:30, 16.08.2017
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
Нападающий "Урала" Владимир Ильин вызван в сборную России
19:12, 16.08.2017
"Обвинили меня в клевете": НАША поговорила с мамой 7-летней Полины, растерзанной собаками в Свердловской области
18:57, 16.08.2017
Свердловчанка засудила центр лечения ожирения за перелом ноги
18:28, 16.08.2017
Грандиозная распродажа мягкой мебели
Актриса Вера Глаголева умерла на 62-м году жизни
18:03, 16.08.20171
ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS
17:54, 16.08.2017
Свердловские власти нашли инвестора для строительства проблемного ЖК "Кольцовский"
17:52, 16.08.2017
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
17:21, 16.08.2017
ХК "Автомобилист" объявил время начала домашних матчей в новом сезоне
17:19, 16.08.2017
В Нижнем Тагиле водитель "десятки" сбил пешехода, скрылся и оплатил похороны
17:14, 16.08.2017
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
В Свердловской области подростки украли автомобиль, но не смогли на нем уехать
17:06, 16.08.2017
В Свердловской области после аварии скончался 15-летний мотоциклист
16:32, 16.08.2017
Куйвашев откроет в Беларуси памятник, который есть и в Екатеринбурге
16:17, 16.08.2017
В торговом центре Екатеринбурга поймали торговку "синтетикой"
15:49, 16.08.2017
Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал Azur Air за задержки рейсов
15:10, 16.08.2017
В Екатеринбурге ВАЗ сбил 25-летнюю мотоциклистку
15:00, 16.08.2017
Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших на Великой Отечественной войне
14:22, 16.08.2017
Девушка погибла после падения со второго этажа дома на Эльмаше
14:01, 16.08.2017
Президент "Урала" Григорий Иванов: "Детей надо отрывать от гаджетов"
13:41, 16.08.2017
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Колмогорова
13:36, 16.08.2017
Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве школьницы Оли Медведевой, признали вменяемым
13:26, 16.08.2017
Екатеринбургский метрополитен в День города будет работать дольше
13:15, 16.08.20171
Хорошо живем: екатеринбуржцы заказывают такси класса "комфорт" в три раза чаще других россиян
11:53, 16.08.2017
"Надеемся выйти в серийное производство": создатели уральского экскаватора-гиганта поделились планами на будущее
11:31, 16.08.2017
Аналитики предупреждают о проблемах в "Бинбанке", "Открытии" и еще двух банках
11:28, 16.08.2017
"Есть памятник Гене Букину, а великому музыканту нет": жители Екатеринбурга просят установить памятник Виктору Цою
11:01, 16.08.20172
Свердловчанам, чьи собаки загрызли первоклассницу, грозит 2 года колонии
10:26, 16.08.2017
В Железнодорожном районе установят новые пешеходные ограждения за 3 миллиона рублей
10:00, 16.08.20171
В Минздраве планируют увеличить расходы на лекарства от ВИЧ
09:33, 16.08.2017
Простой способ обезопасить себя от укусов
08:58, 16.08.2017
Санатории России начнут работать по системе "все включено"
08:49, 16.08.2017
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
08:48, 16.08.20171
В парке Маяковского представили первые экспонаты фестиваля "Лом"
08:24, 16.08.2017

В День города в Екатеринбурге будет тепло и дождливо

В День города в Екатеринбурге будет тепло и дождливо
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Утром и днем ожидаются небольшие осадки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Предстоящий День города в Екатеринбурге обещает быть теплым, но пасмурным. Согласно прогнозу Росгидромета, утром 19 августа будет облачно и +12 тепла. Днем столбик термометра поднимется до +20, но высока вероятность дождя.

Ближе к салюту в уральской столице будет +18 градусов, облачно, без существенных осадков.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 17.08.2017, 11:56
Тэги: Новости дня, Погода, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ловец покемонов Семья Экономика Образование Дорожные воины Хэллоуин-2015 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Скандалы Жизнь в городе Религия Тест В Екатеринбурге -40 градусов Корь Война ритуальных агентств Военный репортаж Коллекторы Погода Репортаж Баскетбол Ельцин-центр Сибирская язва Кризис и санкции Производство ЖКХ Необычное Суд Горящие авто Дело Пьянкова Транспортная реформа Путин Деньги Доска позора Еда Новости Новости дня Приговор Лошагину Экономия Обрушение крыши на Калинина Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Рецензия Статистика Расстрел Финансы Бэби-боксы Биатлон Гололед Самолет Минобороны упал в Якутии Голодовка в колонии Снос монастыря на Качканаре Общественный транспорт Шоу-бизнес Криминал Интернет Новый год Мистика Недвижимость Свердловской области Катастрофа Парковки Взятки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости России Взрыв Здоровье Мода Розыск Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Опрос Отдых Музыка Рейтинг Смерть Пожар Кто заработал МЧС Недвижимость СМИ Культура История Екатеринбурга ВУЗ Позитив Дом-2 Высокие технологии Скорая помощь Грипп Спорт Медицина Грипп в Екатеринбурге Эксклюзив Дети Мультимедиа Хоккей Авто Личное ИГИЛ Футбол Екатеринбуржцы в разных странах Строительство Бизнес Знаменитости ДТП Слухи 9 мая Волейбол Ту 154 Фото Секс ЗАГС Красота Мотоциклы Животные Конкурсы Интервью Видео ГИБДД Горячее Дороги Храм святой Екатерины Выставки Психология Расписание Ошибки врачей Женщины Убийство Ирины Вахрушевой Убийство в Рахмангулово Отношения Развлечения ЖКХ Свердловской области Мужчины Расстрел на Депутатской Растения Крушение самолета под Ростовом Туризм В Египте разбился самолет с российскими туристами Лайфхак Искусство Скандал с Новиковым Афиша Самолет Пусть говорят История успеха Мировые новости Истории 9 мая Происшествия Политика Приостановка полетов в Египет Транспорт Школа ЧМ-2018 Студенты

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru