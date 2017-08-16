В День города в Екатеринбурге будет тепло и дождливо

Утром и днем ожидаются небольшие осадки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Предстоящий День города в Екатеринбурге обещает быть теплым, но пасмурным. Согласно прогнозу Росгидромета, утром 19 августа будет облачно и +12 тепла. Днем столбик термометра поднимется до +20, но высока вероятность дождя.

Ближе к салюту в уральской столице будет +18 градусов, облачно, без существенных осадков.

Напомним, что в этом году на День города в Екатеринбург приедут Дмитрий Нагиев, Полина Гагарина, Стас Пьеха и Валерий Меладзе.

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