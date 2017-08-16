Вес снизился до 39 килограммов: голодающая пайщица ЖК «Кольцовский» попала в больницу

Девушке понадобилась капельница.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Одна из участниц голодовки, которую объявили пайщики проблемного жилого комплекса "Кольцовский", попала в больницу, сообщает ЕАН.

Голодающей девушке стало плохо, остальные пайщики, участвующие в голодовке, вызвали медиков. Прибывший врач сказал, что девушке нужно срочно выходить из голодовки и ставить капельницу. Вес девушки уже снизился до 39 килограммов.

Пайщики расположились возле недостроенного жилого комплекса. Они намерены голодать до тех пор, пока им не покажут нового застройщика, который, наконец, должен сдать "Кольцовский".

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что инвестор для строительства жилого комплекса найден – им станет компания "Ривьера-строй-Екб". Она должна найти подрядчика для строительства в ближайшие сроки. Пайщики, однако, словам уполномоченного по правам человека не верят, так как до сих пор инвестор им не был представлен.