В Екатеринбурге через год откроют второй «Леруа Мерлен»

Гипермаркет появится напротив "Меги".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Новый "Леруа Мерлен" будет открыт на Новомосковском тракте напротив "Меги". Компания уже начала строительство второго гипермаркета в Екатеринбурга, написал "Деловой квартал".
Магазин откроется по соседству с Новомосковским рынком и начнет работать осенью 2018 года. В "Олипсе", который является управляющей компанией ТК "Новомосковский", изданию рассказали, что территория рынка сейчас сократилась, там идет строительство.
- Примечательно, что новый "Леруа" откроется прямо напротив одного из своих основных конурентов – гипермаркета ОБИ.
- Сейчас в Екатеринбурге работает всего один "Леруа Мерлен", открытый в 2012 году в переулке Базовый.