В Екатеринбурге отменили два автобусных маршрута

В июле уже убрали маршруты № 063, 010, 034 и 067.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялся брифинг об отмене нескольких маршрутов общественного транспорта.

Первоначально, с 20 августа должны были исчезнуть маршрутки № 052, 20, 81, 05 и 035. Однако из-за того, что часть перевозчиков не соответствует требованиям мэрии, было принято решение отменить только 20-й и 035-й автобусы.

– К коллапсу это не приведет. Маршрут №20 полностью можно воссполнить автобусами №61, 011, 57. А маршуртку №035 может заменить автобус №083, - заявили в мэрии.

Напомним, что с 1 сентября уберут маршруты № 024 и 070. А с 3 июля перестали ходить маршрутки № 063, 010, 034 и 067.

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