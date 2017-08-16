В Екатеринбурге барду Новикову предъявили обвинение по делу «Бухты Квинс»

Следствие полагает, что шансонье похитил 50 миллионов рублей у пайщиков "Бухты Квинс".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Директору Театра эстрады в Екатеринбурге Александру Новикову предъявили обвинение по делу "Бухты Квинс".

Уголовное дело в отношении Новикова возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, с декабря 2010 года по декабрь 2012-го Новиков вместе с двумя другими обвиняемыми Михаилом Шилимановым и Ларисой Ассоновой похитили деньги пайщиков жилищного кооператива "Бухта Квинс".

При этом обвиняемые знали, что часть строительных работ выполнена частным застройщиком, поэтому дополнительные расходы на эти работы не требовались. Однако часть средств пайщиков была по подложным основаниям перечислена на счета других юрлиц, которые не занимались строительством "Бухты Квинс". Средства затем были обналичены.

– Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинён ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей. Таким образом, обвинение предъявлено в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств, которые были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведённых, – сообщили в областном управлении Следственного комитета.