В Екатеринбурге сиротам подарили контрафактные игрушки

Контрафакт решили не уничтожать, а отдать детям.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Екатеринбургская таможня передала в два социальных учреждения партию игрушек. Машинки марки Pioneer признали контрафактными и изъяли у владельца.
Правообладатель товарного знака решил не уничтожать подделки и разрешил отдать их на доброе дело.
Таможенники сформировали подарочные наборы для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и попавших в сложную жизненную ситуацию.
- Все игрушки были проверены на соответствие санитарным нормам.
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