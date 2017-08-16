В Екатеринбурге установили среднюю цену за квадратный метр

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Сити-менеджер Екатеринбура Александр Якоб утвердил официальную среднюю цену квадратного метра жилья в городе. По версии чиновников, этот показатель составляет почти 57 000 рублей.
– Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования "город Екатеринбург", на III квартал 2017 года в размере 56 900 рублей, – говорится в тексте постановления.
Такая формальность стала необходимой, чтобы упростить процедуру признания жителей малоимущими и предоставления им квартир по договорам социального найма.
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