В жилом доме на Уралмаше обрушился потолок

Теперь в перекрытиях здания зияет дыра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше в жилом доме 1953 года постройки рухнул потолок, сообщает "АиФ Урал". Дом аварийным не является.

Потолочная штукатурка и деревянные перекрытия обрушились на втором этаже. В это же время из здания выходила жительница дома Ирина Нифонтова с детьми. Она рассказала, что услышала сильный грохот, но не обратила внимания, так как торопилась. Когда Ирина вернулась, то увидела рядом с домом работников ЖКО.

Сотрудники управляющей компании убрали обрушившуюся штукатурку и перекрытия. В потолке на втором этаже дома после обрушения образовалась сквозная дыра.