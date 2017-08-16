В жилом доме на Уралмаше обрушился потолок

Теперь в перекрытиях здания зияет дыра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В Екатеринбурге на Уралмаше в жилом доме 1953 года постройки рухнул потолок, сообщает "АиФ Урал". Дом аварийным не является.
Потолочная штукатурка и деревянные перекрытия обрушились на втором этаже. В это же время из здания выходила жительница дома Ирина Нифонтова с детьми. Она рассказала, что услышала сильный грохот, но не обратила внимания, так как торопилась. Когда Ирина вернулась, то увидела рядом с домом работников ЖКО.
Сотрудники управляющей компании убрали обрушившуюся штукатурку и перекрытия. В потолке на втором этаже дома после обрушения образовалась сквозная дыра.
- НАША пообщалась с жителями аварийного дома на улице Энтузиастов в Екатеринбурге, где год назад обрушилась несущая стена, чтобы узнать, в каких условиях им приходится жить.
- В начале августа в Нижнем Тагиле в жилом доме обрушились потолочные перекрытия. Деревянные балки в потолке дома прогнили и не выдержали веса. Дом, построенный в 1958 году, находится в запущенном состоянии, так как ни одна управляющая компания не берет его на баланс.