В Екатеринбурге возле Плотинки нашли труп мужчины

Погибший лежал на дне обмелевшего пруда.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В центре Екатеринбурга нашли мертвого мужчину. Прохожие заметили тело на дне обмелевшего пруда и вызвали полицию.
По данным Ura.ru, мужчина перегнулся через перила набережной, упал вниз и ударился головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли помочь мужчине: он вырвался, побежал к воде, упал и захлебнулся.
Рядом с телом обнаружили папку с документами и сотовым телефоном мужчины. В областном управлении Следственного комитета НАШЕЙ сообщили, что подробности будут позже.
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16 августа на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге нашли труп 18-летней девушки. По словам подруги погибшей, девушка выпала из окна.