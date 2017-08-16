В Екатеринбурге возле Плотинки нашли труп мужчины

Погибший лежал на дне обмелевшего пруда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В центре Екатеринбурга нашли мертвого мужчину. Прохожие заметили тело на дне обмелевшего пруда и вызвали полицию.

По данным Ura.ru, мужчина перегнулся через перила набережной, упал вниз и ударился головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли помочь мужчине: он вырвался, побежал к воде, упал и захлебнулся.

Рядом с телом обнаружили папку с документами и сотовым телефоном мужчины. В областном управлении Следственного комитета НАШЕЙ сообщили, что подробности будут позже.