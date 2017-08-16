В Нижнем Тагиле уже неделю ищут 12-летнего подростка

Мальчик сбегает из дома не в первый раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик, Артур Ерохин. Его не могут найти уже неделю, сообщили в полиции города.

Артур ушел из дома 11 августа около 8.30 утра, с тех пор на связь он не выходил.

Приметы пропавшего Артура: рост 146 см, среднее телосложение, глаза темные, картавит. В день ухода был одет в черно-красную бейсболку Nike, темно-синие кроссовки, синие джинсовые бриджи и светло-голубую футболку с надписью "Олимпиада-2018".