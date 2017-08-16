В Нижнем Тагиле уже неделю ищут 12-летнего подростка

Мальчик сбегает из дома не в первый раз.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик, Артур Ерохин. Его не могут найти уже неделю, сообщили в полиции города.
Артур ушел из дома 11 августа около 8.30 утра, с тех пор на связь он не выходил.
Приметы пропавшего Артура: рост 146 см, среднее телосложение, глаза темные, картавит. В день ухода был одет в черно-красную бейсболку Nike, темно-синие кроссовки, синие джинсовые бриджи и светло-голубую футболку с надписью "Олимпиада-2018".
- Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: (3435) 97-68-02, 97-68-74 или на линию 02.
- Как рассказали родители, ребенок убегает не в первый раз, до этого его искали три недели. Мальчик скрывался и ночевал на чердаках и в подъездах.