В Ревде стая бродячих собак напала на ребенка

Псы загнали 10-летнего мальчика на забор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В Ревде стая бездомных псов напала на 10-летнего мальчика, которому пришлось спасаться на заборе.
По словам отца мальчика, собаки напали на его сына, когда тот шел на тренировку по улице Мира. Псы стали лаять на ребенка и в итоге загнали его в кусты крапивы. Спасаясь от стаи, мальчик забрался на забор и стал звать на помощь, сообщает "Уралинформбюро".
Ребенку удалось связаться с родителями благодаря часам с геолокацией и кнопкой SOS. Когда отец пришел на помощь, мальчик не смог толком объяснить, что произошло, так как был сильно напуган.
- Мужчина обратился в местную администрацию, где ему рассказали о проблемах с подрядчиком, который должен заниматься отловом бродячих собак. Подрядчик должен был отловить 40 собак, однако в результате пойманы были всего 13.