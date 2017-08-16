В Ревде стая бродячих собак напала на ребенка

Псы загнали 10-летнего мальчика на забор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Ревде стая бездомных псов напала на 10-летнего мальчика, которому пришлось спасаться на заборе.

По словам отца мальчика, собаки напали на его сына, когда тот шел на тренировку по улице Мира. Псы стали лаять на ребенка и в итоге загнали его в кусты крапивы. Спасаясь от стаи, мальчик забрался на забор и стал звать на помощь, сообщает "Уралинформбюро".

Ребенку удалось связаться с родителями благодаря часам с геолокацией и кнопкой SOS. Когда отец пришел на помощь, мальчик не смог толком объяснить, что произошло, так как был сильно напуган.