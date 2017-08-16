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В Ревде стая бродячих собак напала на ребенка

В Ревде стая бродячих собак напала на ребенка
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Псы загнали 10-летнего мальчика на забор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Ревде стая бездомных псов напала на 10-летнего мальчика, которому пришлось спасаться на заборе.
 
По словам отца мальчика, собаки напали на его сына, когда тот шел на тренировку по улице Мира. Псы стали лаять на ребенка и в итоге загнали его в кусты крапивы. Спасаясь от стаи, мальчик забрался на забор и стал звать на помощь, сообщает "Уралинформбюро".
 
Ребенку удалось связаться с родителями благодаря часам с геолокацией и кнопкой SOS. Когда отец пришел на помощь, мальчик не смог толком объяснить, что произошло, так как был сильно напуган.
  • Мужчина обратился в местную администрацию, где ему рассказали о проблемах с подрядчиком, который должен заниматься отловом бродячих собак. Подрядчик должен был отловить 40 собак, однако в результате пойманы были всего 13. 

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Маша Шмурыгина, 17.08.2017, 09:14
Тэги: Дети, Животные
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