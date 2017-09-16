Задерживаются 14 поездов: екатеринбуржцы застряли в ХМАО из-за ремонта железной дороги

Всего из северного региона не могут уехать шесть тысяч пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

В Ханты-Мансийском автономном округе застряли пассажиры из Екатеринбурга из-за ремонта на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

– В связи с проведением технологических работ на станции Островной в Сургутском регионе Свердловской железной дороги возможны задержки пассажирских поездов. На 14:00 задержки составляют от двух до десяти часов, – рассказали в СвЖД.

В данный момент не могут выехать поезда: №110 Москва – Новый Уренгой, №380 Оренбург – Новый Уренгой, №148 Нижневартовск – Адлер, №346 Адлер – Нижневартовск, №126 Новосибирск – Новый Уренгой, № 359 Нижневартовск – Уфа, №377 Новый Уренгой - Казань, № 378 Казань – Новый Уренгой, №105 Нижневартовск – Волгоград, №106 Волгоград – Нижневартовск, №309 Новый Уренгой – Екатеринбург, №109 Новый Уренгой – Москва.

– Пассажиров опаздывающих поездов по проследованию станций Сургут и Тобольск обеспечивают дополнительным питанием и питьевой водой. ОАО "РЖД" приносит извинения за причиненные неудобства и делает все возможное для ввода поездов в график, – добавили в пресс-службе.

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