«Нужно вложить 60 000$, а будут визы или нет – неизвестно»: гастроли «Коляда-театра» по США сорвались

Выступления в Нью-Йорке могут перенести на другое время.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

Гастроли "Коляда-Театра" по США пришлось отменить. Об этом уральскому драматургу написал его друг, продюсер Лев Трахтенберг. Текст письма Николай Коляда опубликовал на своей страничке в Facebook.

– Мы вынуждены отменить запланированные гастроли театра Коляды в Нью-Йорке, – пишет Трахтенберг. – Или по крайней мере перенести их на более "тихое" время, когда устаканится вся эта чехарда с посольством и консульствами. Нами проделана гигантская работа – получены все разрешения, снят и оплачен зал, организована продажа билетов и рекламная кампания. Все подготовлено и для подачи виз – совместная огромная работа вас и нашего партнера в Москве.

Сейчас организаторам гастролей необходимо внести основные инвестиции в поезду, но риск, что актеры не смогут получить визы, слишком высок.

– Нам нужно выкупать авиабилеты (25,000$), оплачивать отель (10,000$), строить декорации (5,000$), усиливать рекламную кампанию (15,000$) и много другое, – перечисляет Лев Трахтенберг. – Это многотысячный вклад денег, мы говорим об инвестициях за $60,000 при полной неизвестности – будут ли визы или нет.

Продюсер и друг Николая Коляды выразил надежду, что гастроли уральского театра получится организовать в будущем.

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