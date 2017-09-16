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Мэрия: половину квартир в посуточную аренду в Екатеринбурге сдают незаконно

Мэрия: половину квартир в посуточную аренду в Екатеринбурге сдают незаконно
16+
Фото: mil.ru
Такое жилье может стать прибежищем потенциальных террористов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

Каждый день в Екатеринбурге в посуточную аренду предлагается примерно две тысячи квартир. Как сообщает пресс-служба администрации города, половина из них на рынке присутствуют незаконно.

Такой вывод комитет по бытовому обслуживанию населения мэрии сделал в ходе рейда по рынку арендного жилья в Екатеринбурге.

– Это означает, что городской бюджет не получает налоговые поступления от подпольных коммерсантов-риелторов, а сдаваемые ими любому желающему объекты жилой недвижимости легко могут стать прибежищем потенциальных террористов. – объясняет зампредседателя комитета Кирилл Чижов.

В связи с тем, что Екатеринбург вскоре примет ЧМ-2018, мэрия планирует проводит подобные рейды не реже двух раз в месяц.

  • Первый рейд прошел по арендным квартирам в Юго-Западном и Ботаническом микрорайонах Екатеринбурга.

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Игорь Труш, 17.09.2017, 18:35
Тэги: ЖКХ
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