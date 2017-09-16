В Новоуральске бандиты совершили вооруженный налет на банк: их удалось задержать благодаря кинологам

На Урале стартовал чемпионат МВД по многоборью полицейских с собаками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

В субботу, 16 сентября, на Центральном стадионе в Новоуральске открылся чемпионат МВД по многоборью кинологов. Как НАШЕЙ рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в нем принимают участие 79 команд кинологов со всей России, в состав которых входят более 400 сотрудников полиции и 227 служебно-розыскных собак.

– Помощники сыщиков продемонстрируют умения обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества, задерживать преступников и работать по следу. Одним из участников чемпионата является инспектор Кузбасского линейного управления на транспорте МВД России Ирина Шумских и ее бельгийская овчарка Эльдар. На их совместном счету за три года свыше тридцати раскрытых преступлений, – рассказал Валерий Горелых.

Перед стартом соревнований зрителям показали короткие зрелищные выступления четвероногих защитников, которые задержали вооруженных автоматами Калашникова бандитов, сымитировавших дерзкое ограбление банка и нападение на одинокую женщину.

– Наша работа специфическая, она говорит сама за себя. На сегодняшний день ни одна наука не сможет заменить нос профессионально обученной полицейской собаки. Они приносят людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, много пользы, их искренне любят и уважают за нелегкий и полезный труд, – отметил представитель МВД России Сергей Качкин.

Соревнования завершатся 21 сентября.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!