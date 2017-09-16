«Заставит задуматься и сбросить скорость»: на месте ДТП с восемью погибшими на Полевском тракте установили памятник

На монументе лежат цветы, а также два больших руля от "уазика".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

На Полевском тракте, где неделю назад в страшном ДТП погибли сразу 8 человек, появился самодельный памятник. Фотографию монумента опубликовали в группе "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте.

На памятнике закреплены фотографии всех погибших рабочих в ДТП, вокруг лежат цветы, обмундирование газовиков, а также два руля от "уазиков". Пользователи в интернете уже спорят, нужны ли такие экспозиции на трассах – некоторые уверены, что они отвлекают водителей от дороги.

– Кресты у обочин заставляют задуматься! И сбавить скорость! Это напоминания, что ошибкам тут не место! Дороги – поле боя, залитое кровью! – считает один из подписчиков "Инцидента Екатеринбург".

Напомним, страшное ДТП случилось в минувшие выходные на Полевском тракте. Специалисты подразделения АО "Газмонтаж" возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской. За Горным Щитом на 24-м километре Полевского тракта в автомобили УАЗ с сотрудниками "Газмонтажа" врезался тягач с прицепом "Тонар", груженный щебнем.

От травм, полученных при столкновении, на месте скончались Евгений Панов, Максим Саламатин, Анатолий Денисенко, Валерий Овчинников, Владислав Исламов, Никита Пельменев, Виталий Сабуров и Василий Андреев. Еще трое сотрудников – Станислав Цицилин, Рамиль Хасанов, Денис Хмелинин – получили травмы различной степени тяжести. Один из них в тяжелом состоянии в больнице.

По предварительным данным, у самосвала лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и переехал УАЗы. В одном автомобиле находилось шесть работников строительно-монтажного предприятия, в другом автомобиле еще пять.

Восемь человек погибли на месте. Еще трое сотрудников "Газмонтажа" пострадали, двое из них госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших в аварии 9 сентября под Полевским "ГАЗЭКС" выплатит по 1 миллиону рублей. Пострадавшим будет выделено по 400 тысяч рублей.

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