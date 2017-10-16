Наверх
Как купаться в любое время года и не заболеть: советы "моржа" и врача из Екатеринбурга
12:53, сегодня
Минздрав поддержал запрет курения у подъезда
13:11, сегодня
В Екатеринбурге движение по улице во Втузгородке сделают односторонним
12:48, сегодня
Куйвашев утвердил своих замов
12:46, сегодня
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
В Свердловской области сержант полиции на ходу выпала из служебной "Газели"
12:24, сегодня
Налоговая служба будет блокировать AliExpress в России
12:04, сегодня
Из Свердловской области выдворили 83 нелегала
12:02, сегодня
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
В парке Маяковского "разрешили" делать селфи
11:37, сегодня
В администрации Екатеринбурга одобрили идею закрыть центр города для машин
11:23, сегодня
Во всех городах Свердловской области завоют сирены
11:17, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Газпром вышел наверх из сентябрьской консолидации
В Екатеринбурге появится братство трезвости
10:42, сегодня1
В Екатеринбурге водитель со стажем 1 месяц сбил ребенка
09:54, сегодня
Следователи начали проверку позле наезда велосипедиста на пятиклассника в Екатеринбурге
09:25, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: "Рынки растут несмотря на усиление геополитических рисков"
Ирбитский молокозавод отменил закупку Lexus за 7 миллионов рублей
09:02, сегодня1
"Автомобилист" вырвал победу у "Югры" в домашнем матче
08:46, сегодня1
В Свердловской области полицейский помог ревнивцу убить соперника
08:29, сегодня
ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности "Мой бонус"
В октябре возобновится авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
08:14, сегодня
Два футболиста "Урала" сыграют за сборную ФНЛ против итальянской команды
20:43, 16.10.2017
Две иномарки столкнулись на Малышева: улица встала в пробку
20:10, 16.10.20171
Как сохранить тепло: советы профессионалов
"Я ее зарежу!": cвердловские полицейские спасли женщину от ревнивца с ножом
19:50, 16.10.20171
"Парк превращают в убогое подобие кладбища": горожане жалуются на памятники в форме могилок в ЦПКиО
19:26, 16.10.20176
Родители воспитанников водной школы Нижнего Тагила собирают подписи в защиту тренера, на уроке которого утонул мальчик
19:12, 16.10.20171
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: стена бесстрашия
Сити-менеджер Екатеринбурга призвал "пропылесосить" город до заморозков
18:24, 16.10.2017
Екатеринбург заболел "синдромом Москвы": изучаем обновленные культурные и образовательные рейтинги
18:06, 16.10.20171
"Живая музыка и красная дорожка": в эти выходные в Екатеринбурге откроется обновленный кинотеатр "Колизей"
17:45, 16.10.2017
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
Свердловский облсуд не стал отменять приговор "Ловцу покемонов"
17:34, 16.10.20171
В Свердловской области полицейский выстрелил себе в ягодицы из ружья
17:22, 16.10.20172
"Тяжелее всего было прийти на кастинг": обладательница короны "Краса России" поделилась с НАШЕЙ эмоциями от победы
17:12, 16.10.20171
Автомобилисты Екатеринбурга снова останутся без парковки на площади 1905 года
16:54, 16.10.2017
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
16:47, 16.10.2017
На Полевском тракте в массовом ДТП с самосвалом погибла женщина
16:44, 16.10.20171
В Екатеринбурге велосипедист покалечил ребенка у девятой гимназии
16:28, 16.10.2017
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
16:26, 16.10.2017
Пассажирку поезда "Приобье – Екатеринбург" ограбил сосед по купе
16:13, 16.10.2017
В Екатеринбурге экс-полицейский получил реальный срок за взятку
16:03, 16.10.2017
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
16:00, 16.10.20171
На картах "Мир" появится изображение екатеринбургской филармонии
15:26, 16.10.20171
"Для собственных нужд": Ирбитскому молочному заводу понадобился внедорожник за 7 миллионов рублей
14:55, 16.10.20171
В Екатеринбурге ввели план "Перехват" из-за пьяного угонщика
14:51, 16.10.2017
По Макаровскому мосту готовы пустить транспорт
14:34, 16.10.2017
Медицинский университет Екатеринбурга отказался выплачивать стипендию малоимущему студенту
14:05, 16.10.2017
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
13:50, 16.10.2017
Еще на двух станциях метро Екатеринбурга появился проход по банковским картам
13:21, 16.10.2017
Владимир Мединский отменил свой визит в екатеринбургский исторический парк
12:58, 16.10.2017
Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ
12:31, 16.10.2017
Московский бизнесмен заплатит крупный штраф за взятку уральскому силовику
12:18, 16.10.2017
В Свердловской области задержали педофила, пристававшего к 6-летней девочке в поезде
12:07, 16.10.2017
В Свердловской области управляющий предприятия "кинул" партнеров на 5,5 миллионов
11:50, 16.10.2017
В Екатеринбурге прокуратура выяснит, почему в ЦПКиО запретили фотографировать
11:31, 16.10.20174
В Екатеринбурге запустили автобус № 011
11:21, 16.10.20171
Губернатор Евгений Куйвашев потратил на предвыборную кампанию более 50 миллионов рублей
10:58, 16.10.20175

В Екатеринбурге движение по улице во Втузгородке сделают односторонним

В Екатеринбурге движение по улице во Втузгородке сделают односторонним
16+
Фото: Яндекс.Карты
Изменения запланированы на начало ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Екатеринбурге движение автомобилей по улице Кулибина станет односторонним, сообщили в городской администрации.
 
Изменения в движении коснутся всей улицы – от Студенческой до Комсомольской. Нововведение будет реализовано в ближайшие 20 дней. За это время сотрудники Центра организации движения установят на улице Кулибина дорожные знаки, предупреждающие об одностороннем движении. 
 
Такие меры призваны повысить безопасность участников движения. Односторонняя схема движения на Кулибина действовала изначально, и вернуть ее попросили местные жители.
 
 

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.10.2017, 12:48
Тэги: Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Растения Война ритуальных агентств Биатлон Расстрел на Депутатской Ту 154 Взрыв Пожар Мужчины Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Экономика Общественный транспорт Горящие авто Убийство Ирины Вахрушевой Статистика Интернет Красота Голодовка в колонии Мультимедиа Скорая помощь Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Коллекторы Здоровье ГИБДД Авто Производство Парковки Видео Туризм ИГИЛ История Екатеринбурга Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мода Религия Доска позора Убийство в Рахмангулово Развлечения Смерть Психология Взятки Бэби-боксы Волейбол Хэллоуин-2015 Расстрел Гололед Снос монастыря на Качканаре Горячее Секс Лайфхак В Екатеринбурге -40 градусов ЧМ-2018 Медицина Путин ЖКХ Приостановка полетов в Египет Происшествия Строительство ЖКХ Свердловской области Транспорт Мировые новости Культура Музыка Репортаж Бизнес Ельцин-центр Фото Пусть говорят Новый год Самолет Минобороны упал в Якутии Хоккей Отдых Спорт СМИ Интервью Позитив Недвижимость Свердловской области Семья Ошибки врачей Знаменитости Еда Политика Кризис и санкции Дорожные воины Студенты Розыск Скандал с Новиковым Шоу-бизнес Дороги Дом-2 ВУЗ Финансы Опрос Экономия Кто заработал Образование ДТП Тест Женщины Самолет Отношения Деньги МЧС Дети Конкурсы Екатеринбуржцы в разных странах История успеха Отключение света Уралмаш, Эльмаш Баскетбол Рейтинг Погода Афиша ЗАГС Высокие технологии Мистика Новости дня Недвижимость Эксклюзив 9 мая Новости России Скандалы Катастрофа Слухи Животные Сибирская язва Жизнь в городе Приговор Лошагину Рецензия Дело Пьянкова В Египте разбился самолет с российскими туристами Обрушение крыши на Калинина Новости Крушение самолета под Ростовом Личное Ловец покемонов Необычное Футбол Мотоциклы Криминал Искусство Грипп в Екатеринбурге Суд Грипп Корь Расписание Транспортная реформа Школа Выставки Истории 9 мая Военный репортаж Храм святой Екатерины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru