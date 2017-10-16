В Екатеринбурге движение по улице во Втузгородке сделают односторонним

Изменения запланированы на начало ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Екатеринбурге движение автомобилей по улице Кулибина станет односторонним, сообщили в городской администрации.

Изменения в движении коснутся всей улицы – от Студенческой до Комсомольской. Нововведение будет реализовано в ближайшие 20 дней. За это время сотрудники Центра организации движения установят на улице Кулибина дорожные знаки, предупреждающие об одностороннем движении.

Такие меры призваны повысить безопасность участников движения. Односторонняя схема движения на Кулибина действовала изначально, и вернуть ее попросили местные жители.