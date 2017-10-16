Куйвашев утвердил своих замов

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Таким образом, кабинет вице-губернаторов остался прежним. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении своих заместителей. Свои прежние места вице-губернаторов сохранили Александр Высокинский, Павел Креков, Сергей Швиндт, Азат Салихов, Сергей Зырянов. Они и ранее занимали свои должности. Указ губернатора опубликован на его официальном сайте. Добавим, что в сентябре Куйвашев переназначил Алексея Орлова и Владимира Тунгусова на должности первых вице-губернаторов, а также министра финансов Галину Кулаченко.

Таким образом, ни одной замены в составе вице-губернатора после переизбрания Куйвашева на новый срок не произошло. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 17.10.2017, 12:46

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.10.2017, 12:46Тэги: Политика Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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