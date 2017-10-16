Ирбитский молокозавод отменил закупку Lexus за 7 миллионов рублей

Предприятие планировало приобрести машину с кожаным салоном в комплектации не ниже Luxury+. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 Ирбитский молокозавод, принадлежащий свердловскому мингосимущества, отменил закупку Lexus за 6,8 миллионов рублей, документы которой появились накануне на сайте госзакупок. На сайте госзакупок указано, что предприятие решило отказаться от проведения процедуры закупки. В документах конкурса сообщалось, что заводу необходим черный Lexus LX570 2017 года выпуска. В автомобиле должен был быть кожаный салон в комплектации Luxury+ или выше. Среди других требований автоматическая восьмиступенчатая коробка передач, двигатель объемом 5,7 литров, мощность 367 лошадиных сил, аудиосистема премиум класса Mark-Levinson с 19 динамиками, климат-контроль, 4 камеры по периметру машины, система вызова экстренных служб, подогрев руля и крепления для детского сидения. Автомобиль должен был разгоняться на 100 километров в час за 7,7 секунд. Местные активисты направили в прокуратуру жалобу на закупку заводом дорогого автомобиля. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: