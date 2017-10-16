«Чтобы возить телок»: Иван Ургант высмеял ирбитский молокозавод за покупку элитного внедорожника

Аукцион появился на сайте госзакупок.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
Ведущий "Первого канала" Иван Ургант высмеял ирбитский молочный завод, который собрался покупать внедорожник Lexus LX570 в максимальной комплектации. Напомним, что соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Иномарка обойдется бюджетному предприятию почти в 7 миллионов рублей.
– Это новая молоковозка. Дороги плохие, молоко сбивалось в масло. Нужна была качественная подвеска. На самом деле, администрация завода взяла автомобиль для себя, чтобы возить телок, – заявил Ургант.
- Добавим, местные активисты направили в прокуратуру жалобу на закупку заводом дорогого автомобиля.
- После этого администрация завода отказалась от покупки иномарки.
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