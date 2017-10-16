«Чтобы возить телок»: Иван Ургант высмеял ирбитский молокозавод за покупку элитного внедорожника

16+ Фото: скриншот эфира "Первого канала"

Аукцион появился на сайте госзакупок. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 Ведущий "Первого канала" Иван Ургант высмеял ирбитский молочный завод, который собрался покупать внедорожник Lexus LX570 в максимальной комплектации. Напомним, что соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Иномарка обойдется бюджетному предприятию почти в 7 миллионов рублей. – Это новая молоковозка. Дороги плохие, молоко сбивалось в масло. Нужна была качественная подвеска. На самом деле, администрация завода взяла автомобиль для себя, чтобы возить телок, – заявил Ургант. Добавим, местные активисты направили в прокуратуру жалобу на закупку заводом дорогого автомобиля.

После этого администрация завода отказалась от покупки иномарки. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 17.10.2017, 13:34

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.10.2017, 13:34Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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