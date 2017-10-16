Из Свердловской области выдворили 83 нелегала

Часть из них собирала капусту под Екатеринбургом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

За прошлую неделю судебные приставы Свердловской области отправили на родину 83 нелегалов, 16 из которых задержали в начале октября на одной из ферм в поселке Октябрьский. Там они занимались сбором урожая капусты.

– Каждому нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в 2000 рублей и выдворение за пределы России, – рассказали в пресс-службе ФССП.

Все нелегальные мигранты были доставлены в аэропорт Кольцово и благополучно отправились домой. Только трое из них улетели за счет бюджетных средств, остальные 80 купили билеты на свои деньги.

Всего с начала года приставы отправили на родину 1 230 иностранцев, в числе которых были "гости" из Камеруна, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Украины, Прибалтики.

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