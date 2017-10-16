Жительница Екатеринбурга поспорит за звание «Мисс Офис» в международном конкурсе

Финал пройдет 1 декабря в Москве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Маркетолог из Екатеринбурга Татьяна Гараджа пробилась в финал конкурса красоты "Мисс Офис" 2017. За корону она поборется с 93 девушками со всей России и стран СНГ.

Татьяна работает начальником отдела маркетинга в компании по продаже медицинского оборудования. Для нее это первый конкурс красоты.

фото: страница Татьяны "ВКонтакте"

– Проект "Мисс Офис" задуман как конкурс красоты, естественно, первейший ориентир для определения победительницы в нем – внешние данные. Однако в борьбе за корону значимую роль сыграют деловые качества красавиц, взгляды и убеждения, эрудиция, готовность аргументированно излагать точку зрения, знание этикета, – рассказывают организаторы.

фото: страница Татьяны "ВКонтакте"

Финал пройдет 1 декабря в Москве.

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