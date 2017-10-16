Как купаться в любое время года и не заболеть: советы «моржа» и врача из Екатеринбурга

НАША пообщалась с руководителем федерации зимнего плавания Свердловской области, чтобы узнать, как правильно закаляться и окунаться в прорубь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
Как рассказал екатеринбуржец Василий Ястребов, сам он занимается зимним плаванием с 2009 года. И увлечение понырять в холодную воду после баньки превратилось в спорт. Именно он организовал в Свердловской области федерацию зимнего плавания
, куда вошли 7 городов.
Екатеринбуржец проводит соревнования, которые похожи на классическое плавание – но только в холодной воде и в любое время года: заплыв на 25-метровой дорожке кролем, брассом и другими стилями. А еще не так давно в федерации придумали шахматы в холодной воде. Кто замерз и вышел первым – тот и проиграл.
НАША задала спортсмену самые популярные вопросы о моржевании.
– Кому можно заниматься зимним видом плавания?
– Моржевать можно в любом возрасте и всем, главное – не навредить себе. Поэтому если у вас есть серьезные заболевания сердца, внутренних органов, высокое давление, другие противопоказания, то ни плавание в холодной воде, ни окунание в проруби не рекомендуется.
– Есть ли универсальные советы, как подготовиться к нырянию в прорубь?
– Вообще закаливание не имеет никакого отношения к моржеванию, это разные формы. Нельзя просто немного закалиться, а потом пойти и нырнуть. Главное в этом деле: серьезный настрой, желание и хороший товарищ.
– А как правильно плавать в холодное время года?
– Человек должен быть нормально одет перед окунанием, чтобы легко разделся, окунулся и тут же оделся. Он не должен быть замерзшим или разгоряченным, с оптимальной температурой тела.
– Во время бани можно нырять в прорубь?
– После бани полезно в том случае, если после ныряния – снова идти прогреваться. Обязательно к воде подходить и нырять нужно в обуви, чтобы ноги не по холодной земле или снегу ходили. Через стопы легко простудиться. С головой нырять не рекомендуется, особенно новичкам. Не стоит также обтираться полотенцем, оно может поцарапать кожу. Лучше сушиться на солнце, через полминуты не чувствуешь холода.
Как рассказал Ястребов, их тренировки проходят три раза в неделю в любое время года: летом, осенью и весной в водоеме около Рамады, а зимой в Шарташе.
Советы от Ястребова, как правильно закаляться
• Надо ежедневно делать зарядку.
• Всегда держать голову и ноги в тепле, при этом можно не носить тяжелые зимние куртки.
• Больше гулять, проводить время на свежем воздухе. Полезны утренние пробежки и обтирания горячей или холодной водой.
• При нырянии самое оптимальное: валенки на ноги, на голову шапку, рукавицы на руки и халат.
• Если простуда или насморк – во время ныряния их можно вылечить, потому что в первые несколько секунд температура тела поднимается до 41 градуса, что убивает все вирусы.
"Купание в холодной воде повышает иммунитет и устойчивость организма"
Как рассказал заведующий Городским центром спортивной медицины в Екатеринбурге Михаил Чулошников, закаливание и моржевание полезны для организма, главное – правильно подготовиться и соблюдать меру.
– Люди, которые ранее не закаливались или прервали процедуры, должны начинать с приема воздушных и солнечных ванн, переходить на обтирание и только потом к обливанию и купанию в холодном водоеме. Основными противопоказаниями считаются отсутствие желания, острые заболевания и обострения хронических, люди с декомпенсированными болезнями сердца и сосудов головного мозга, эпилепсия, психические расстройства, нарушения функции почек. Также нельзя купаться в холодной воде в пьяном виде, – отметил он.
Чулошников уточнил, что, как и любой вид закаливания, моржевание повышает стойкость к воздействию неблагоприятных условий среды, в том числе и иммунитет, тренирует сосуды, что является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Также оно улучшает терморегуляцию и обмен веществ – и, как следствие, способствует похудению и улучшению настроения.
– При купании в холодной воде и в проруби повышается иммунитет и увеличивается устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Но купаться в проруби в период острых заболеваний, в том числе и гриппа, запрещено. Для того чтобы окунуться в Крещение, необходимо подготавливать организм как минимум за 2 месяца, – рассказал спортивный врач.
По мнению врача, закаливание должно быть:
• Систематичным (нельзя делать перерывы, промежуток более 3-4 недель у взрослых и 1 неделя у детей сводит "на нет" весь эффект и надо начинать сначала).
• При обливании постепенно делать воду холоднее и увеличивать время процедуры.
• Последовательность в проведении процедур закаливания – от простого к сложному.
• Закаливание обязательно комбинировать с физическими упражнениями.
• Индивидуальный подход при каждом случае.
• Для укрепления иммунитета можно добавить в рацион больше фруктов и овощей, мяса и рыбы, витаминотерапию, спорт, избегать стрессов и переутомлений.