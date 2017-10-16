Мединский предложил передать Свердловскую киностудию региону

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
Министр культуры России Владимир Мединский встретился с работниками культуры Свердловской области во время своего вчерашнего визита в Екатеринбург.
Одним из вопросов заданных министру стала передача Свердлоской киностудии на баланс региона.
– Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, я не вижу целесообразности в управлении из Москвы федеральной собственностью. Здесь вам виднее, как это лучше делать, – цитирует Мединского департамент информационной политики.
Также шла речь и о возможном строительстве нового зала для Свердловской филармонии. В том, что это необходимо, министр культуры России смог убедиться лично во время экскурсии по театру.
- Несмотря на опровержения, Мединский все же посетил в Екатеринбурге мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", который был построен по указу Владимира Путина.
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