Мединский предложил передать Свердловскую киностудию региону

16+ Фото: Департамент информационной политики

По мнению министра культуры, управлять ею из Москвы невозможно. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 Министр культуры России Владимир Мединский встретился с работниками культуры Свердловской области во время своего вчерашнего визита в Екатеринбург. Одним из вопросов заданных министру стала передача Свердлоской киностудии на баланс региона. – Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, я не вижу целесообразности в управлении из Москвы федеральной собственностью. Здесь вам виднее, как это лучше делать, – цитирует Мединского департамент информационной политики. Также шла речь и о возможном строительстве нового зала для Свердловской филармонии. В том, что это необходимо, министр культуры России смог убедиться лично во время экскурсии по театру. Несмотря на опровержения, Мединский все же посетил в Екатеринбурге мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", который был построен по указу Владимира Путина. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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