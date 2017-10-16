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Мединский предложил передать Свердловскую киностудию региону

Мединский предложил передать Свердловскую киностудию региону
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Фото: Департамент информационной политики
По мнению министра культуры, управлять ею из Москвы невозможно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Министр культуры России Владимир Мединский встретился с работниками культуры Свердловской области во время своего вчерашнего визита в Екатеринбург.

Одним из вопросов заданных министру стала передача Свердлоской киностудии на баланс региона.

– Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, я не вижу целесообразности в управлении из Москвы федеральной собственностью. Здесь вам виднее, как это лучше делать, – цитирует Мединского департамент информационной политики.

Также шла речь и о возможном строительстве нового зала для Свердловской филармонии. В том, что это необходимо, министр культуры России смог убедиться лично во время экскурсии по театру.

  • Несмотря на опровержения, Мединский все же посетил в Екатеринбурге мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", который был построен по указу Владимира Путина.

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Олег Галимов, 17.10.2017, 14:19
Тэги: Культура, Новости
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