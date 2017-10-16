Минздрав поддержал запрет курения у подъезда

С горящей сигаретой нельзя будет подходить ближе 10 метров от дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Министерство здравоохранения поддержало запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом сообщает газета "Известия".

Сейчас законопроект находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре. Возможный закон поддержал и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

– Поддерживаю запрет курения возле подъездов. И все ограничительные меры против курения. В стране от табака каждый год погибает порядка 400 000 человек. В такой ситуации все заградительные меры оправданы, – написал мэр Екатеринбурга в своем Facebook.

Добавим, что в России с 2013 года действует "антитабачный" закон. Согласно ему курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц. Нельзя курить в кафе и ресторанах, поездах, в зданиях вокзалов и гостиницах.

Под запретом и реклама табака.

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