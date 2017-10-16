На создание «Эрмитаж-Урала» в Екатеринбурге выделят 200 федеральных миллионов

Такую сумму назвал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

На создание центра "Эрмитаж-Урал" будет выделено 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Такую цифру озвучил в ходе визита в регион министр культуры РФ Владимир Мединский.

– Смета на строительство и оснащение культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» составляет более 576 миллионов рублей. Планируется, что в 2018 году на реализацию проекта, кроме федеральных средств, 170 миллионов рублей будет направлено из регионального бюджета, еще 85 миллионов – из бюджета Екатеринбурга, – говорится в сообщении департамента информполитики.

Соглашение будет подписано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в ноябре.

Завершить работы по созданию "Эрмитаж-Урала" планируется к 75-летию Великой Победы в 2020 году.

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