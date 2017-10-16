Пранкеры Лексус и Вован привезут в Екатеринбург свою книгу «По ком звонит телефон»

Вместо Ельцин Центра они выбрали другое место для презентации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
В пятницу, 20 октября, пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) представят в Екатеринбурге написанную ими книгу "По ком звонит телефон".
Мероприятие пройдет в "Доме книги" на Антона Валека. Изначально пранкеры планировали провести его в Ельцин Центре, но там сказали, что в эти даты якобы нет мест. Как отметил сам Лексус, "Ельцин Центр им отказал по политическим причинам".
Как сообщает ЕАН, в книге Лексус и Вован рассказывают историю пранкерства в России. В издание вошли расшифровки самых известных и скандальных телефонных разговоров со звездами отечественного и мирового шоу-бизнеса и представителями политического бомонда. Пранкеры рассказывают, как, не пародируя голос, заставить собеседника поверить в подлинность персоны, как организовать звонок и выбрать тему разговора и прочее.
- Книгу начали представлять в начале октября, Вован и Лексус уже побывали в Москве, Иркутске, Новосибирске, Петербурге, Севастополе, Симферополе, Донецке, Ростове. 19 числа будет Тюмень и 20 – Екатеринбург. Издание стоит около 500 рублей.
- Известными пранкеры Вован и Лексус стали благодаря розыгрышам Петра Порошенко, Михаила Саакашвили, Джона Маккейна, Элтона Джона и других знаменитостей.
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