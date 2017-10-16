Burger King в Екатеринбурге требует с соседей-конкурентов 10 миллионов рублей из-за рекламы стакана кофе

Им не понравилось, что кофейня считает свой напиток вкуснее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Ресторан фастфуда Burger King в Екатеринбурге подал жалобу в ФАС на недобросовестную рекламу своих соседей-конкурентов, написал портал sostav.ru. Компанию разозлил наклеенный стакан на стекле кофейнv "Люблю кофе" в "Рубине", которая находится прямо рядом с Burger King.

На стекле здания сделана реклама со стаканом кофе из Burger King за 39 рублей. В ответ соседняя кофейня поместила на свои окна стакан с подобным напитком, стрелку, направленную ко входу, и надпись "Зато у нас вкусный".

В жалобе в УФАС Burger King указал, что изображение на витрине близлежащей кофейни является безосновательным и наносит ущерб репутации, они посчитали, что из-за рекламы у сети фастфуда снизился поток посетителей. Общий размер ущерба компания оценила в 10 миллионов рублей.